Fedez è tornato su Instagram, ma sembra invecchiato

I rumors sui motivi della sparizione di Fedez dai social sono stati svelati: il rapper ha partecipato ad un nuovo format che l’ha tenuto lontano da Instagram per due settimane. Il suo ritorno sul web, però, ha colto i fan di sorpresa perché il marito di Chiara Ferragni è apparso particolarmente “provato”.

Con un selfie che lo ritrae insieme allo youtuber Luis Sal, con il quale ha condiviso l’esperienza a Celebrity Hunted, Fedez ha fatto capolino su Instagram commentando in maniera ironica la sua lontananza da smartphone e social network. Con due scatti che li ritraggono prima e dopo la partenza per questo particolare ed originale format arrivato solo di recente in Italia, il cantante ha commentato: “ Due settimane senza Instagram ci hanno fatto bene ”. In realtà, all’apparenza, sembra proprio che Fedez e Luis Sal abbiano vissuto un’esperienza davvero impegnativa.

A guardare le loro facce, infatti, entrambi appaiono particolarmente provati e il marito di Chiara Ferragni sembra quasi essere invecchiato. Barba incolta, capelli che hanno perso quasi del tutto il biondo sfoggiato prima delle vacanze estive e sguardo arrabbiato e stanco: così Fedez ha fatto il suo ritorno su Instagram e non sono mancati i commenti degli amici e parenti. “Belli belli in modo assurdo”, ha scritto Chiara Ferragni, “Della serie che se vi incontrassi per strada cambierei lato”, le ha fatto eco la sorella Francesca, mentre alcuni utenti della rete hanno ritenuto che il nuovo look di Fedez gli doni particolarmente.