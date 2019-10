Felicity Huffman è in carcere nel "resort di lusso" delle prigioni

Felicity Huffman ha iniziato i suoi 14 giorni di carcere. L’attrice di Desperate Housewives è stata condannata per aver pagato una tangente di 15.000 dollari per falsificare la prova d’ammissione della figlia al college. L’attrice, prima tra i genitori implicati nello scandalo a finire in prigione, era stata dapprima condannata a un mese di detenzione, ma i suoi legali sono riusciti a portare la pena a 14 giorni, che la donna sta scontando nell’Istituto Correzionale Federale a Dublin, nel nord della California. Il portavoce dell’attrice ha dichiarato: “Felicity Huffman ha iniziato a scontare la sua pena presso l’Istituto Correzionale Federale di Dublin. La signora Huffman sconterà la pena decisa dal giudice Talwani per i suoi reati. Sconterà il resto della pena — 250 giorni di servizi sociali e un anno di libertà vigilata— non appena uscirà dal centro.”

Benchè la Huffman abbia affermato di non volere favoritismi e di essere pronta a trascorrere il periodo in carcere per studiare il sistema giudiziario statunitense, il centro in cui è detenuta viene chiamato "Club Fed" perché considerato un carcere “di lusso”. Il sito Perez Hilton riporta una lista di comodità che si possono richiedere all’interno dell’istituto, come cappuccino alla vaniglia, acqua minerale in bottiglia, bagnoschiuma di marca e persino lo scrub all’albicocca. Insomma, pare che l’istituto sia più simile ad una spa che ad un carcere vero e proprio e c'è chi si è lamentato che la pena è troppo lieve.