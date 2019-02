Fernanda Lessa tra cocaina e alcool: "Ne sono uscita, ce l’ho fatta"

Fernanda Lessa ha confessato di essere stata per anni dipendente da cocaina e da alcool e di esserne uscita solo per amore del suo compagno e delle figlie.

L’intervista rilasciata dalla ex modella brasiliana al settimanale Chi è un tentativo da parte di Fernanda Lessa di salvare o aiutare chi sta vivendo i suoi stessi drammi. Lei, che per anni è stata una delle modelle più ricercate, che ha lavorato come dj e conduttrice televisiva, di quei periodi ricorda quanto la sua vita fosse frenetica e come la moda abbia stravolto tutto. “ La moda? La odio. Pippavi per dimagrire. Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare ”, ha detto.

Con queste parole, che la Lessa ha chiesto di non censurare per tendere la mano a “ chi scivola all'inferno e vuole risalire ”, ha riassunto i suoi otto anni a “ ritmi infernali ”. “ Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti " – ha spiegato la brasiliana, che si è sottoposta ad un periodo di riabilitazione per uscire dalla droga.

“ Dalla cocaina ne sono uscita dopo la moda ” – ha svelato, mentre il problema dell’alcoolismo l’ha vista ricadere qualche volta. “ L'alcool mi ha fregato la vita ” – ha ammesso – “ Mi facevo tre bottiglie di vino da sola ogni giorno. Alcolista, purtroppo, rimani per sempre ".