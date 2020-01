Fernanda Lessa consola Antonella Elia: "Anche a me piace la pace"

Lo scorso venerdì 10 gennaio è stata trasmessa la seconda diretta del Grande fratello vip, che nel 2020 è giunto alla sua quarta edizione consecutiva, condotta da Alfonso Signorini. Nell'ultima diretta hanno avuto accesso nella Casa più spiata d'Italia altri vip, che si sono aggiunti al primo gruppo di famosi già confermatisi nel cast alla prima puntata, tra cui Antonella Elia. Intanto, si sono già consumate le prime lacrime nello spin-off del Grande fratello dedicato alle celebrità. Nelle ultime ore, infatti, la Elia è diventata protagonista di una crisi emotiva. Quanto è accaduto ad Antonella ha coinvolto emotivamente anche alcune coinquiline nella Casa.

Particolarmente toccante è stato il momento in cui -nel day-time del GF vip 4- si è registrato un confronto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che, viste le lacrime della prima, ha abbracciato a lungo la sua compagna d'avventura finita in crisi. “È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore", ha lamentato la Elia, per poi dare libero sfogo alle lacrime. "Non mi sento a mio agio", ha aggiunto, rivolgendosi alla Lessa.

Il momento di crisi in questione si è registrato dopo una sessione di meditazione, a cui Antonella si era concessa poco prima. E lo sfogo della "ministra" di Cr4- La Repubblica delle donne ha colpito molto la modella Fernanda Lessa. Tanto, che la vip brasiliana e naturalizzata italiana ha consolato la torinese, dichiarando: “Lo capisco, anche io amo i silenzi, mi piace la pace, ci vuole del tempo”. E non solo. Perché, poi, la Lessa ha anche consigliato alla compagna d'avventura di riposarsi, dopo l'inaspettato sfogo liberatorio di quest'ultima.

Antonella Elia lascia il Gf Vip 4?

Al momento non ci è dato sapere se Antonella Elia abbia maturato la scelta di abbandonare le mura della Casa del Grande fratello Vip 4. In passato diversi concorrenti hanno lasciato il gioco del Gf, proprio a causa di crisi emotive vissute da reclutati nel noto reality show targato Mediaset, che quest'anno festeggia il suo ventennale. Oltre a Fernanda Lessa, anche la scrittrice Barbara Alberti ha mostrato la sua solidarietà ad Antonella Elia, per quanto le è accaduto nelle ultime ore. Potrebbe, peró, trattarsi di un momento di debolezza passeggero per Antonella, la quale è molto amata dai telespettatori per l'energia che trasmette nei suoi interventi in tv.