Ferragnez: Fedez palpa la moglie in diretta

In questi giorni Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza nella West Coast, presso la loro casa di Los Angeles. In dolce campagnia del piccolo Leone si stanno godendo una sana vacanza all’insegna del divertimento, tra le passeggiate in riva al mare a Venice Beach e la riscoperta del magico mondo degli Universal Studios.

Tutto è documentato sui loro profili Instagram e, in una delle ultime stories, la coppia ha dato vita ad un siparietto tanto bollente quanto divertente.

Infatti, durante un lungo viaggio in macchina, Chiara era visibilmente assorta nei suoi pensieri, intenta a guardare fisso fuori dal finestrino. Dal canto suo, Fedez si è mostrato piuttosto annoiato durante, motivo per cui ha pensato di inventarsi qualcosa per scaldare l’atmosfera. Seduto sul sedile posteriore della vettura, Federico ha pensato bene di coglierla di sorpresa e farle uno scherzo. Senza che se ne accorgesse, infatti, le ha palpato un seno facendola girare di scatto verso il marito con aria di divertito rimprovero. Tuttavia, alla visione dell’obiettivo dello smartphone, l’influencer è scoppiata a ridere rendendosi conto di essere stata vittima di uno scherzo.

Insomma, il fatto che lei stia al gioco conferma che la coppia funziona. In molti paragonano la loro storia a quella degli indimenticabili Sandra e Raimondo. Analogamente a Casa Vianello, infatti, la coppia documenta sui social ogni attimo delle loro giornate, senza tralasciare quei battibecchi che donano un tocco di leggerezza alla routine matrimoniale.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?