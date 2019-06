I Ferragnez massacrati dai social: “E' Carnevale?”

In trasferta in America, questa volta i "Ferragnez" si sono portati anche il piccolo Leone che, invece, a Pasqua, era rimasto a casa con i nonni, scatenando un mare di polemiche.

La bella famigliola ne sta approfittando per postare su Instagram i più bei ricordi di questi giorni di vacanza, ma, proprio loro che dovrebbero dettare legge in fatto di moda, sono letteralmente massacrati sui social e non solo dagli hater, ma soprattutto dai loro follower che ritengono piuttosto ‘discutibili’ le loro ultime scelte di stile.

Ad attirare le critiche maggiori è Fedez la cui tshirt ipnotica indossata a Venice Beach è accusata di “ far venire le convulsioni ”, con tanto di invito a chi soffre di “ epilessia a non fissarla ”.

“ La maglietta di lui mi ha ipnotizzato ” scrive un follower, mentre un altro commenta: “ Tra i tatuaggi e quella maglietta, mi è venuto mal di testa. Sto male ”.

Intanto, agli hater, sempre in agguato, non pare vero di poter sparare a zero su una delle più potenti influencer del mondo che nelle immagini posate dagli States ha un look decisamente particolare, anche se nemmeno Fedez scherza in quanto ad originalità, così le critiche questa volta sono rivolte ai “Ferragnez” come coppia. Doppio bersaglio.

“ Osceni i vestiti...I barboni della stazione si vestono meglio ” commenta un hater, mentre in tanti si chiedono se per caso negli Stati Uniti a maggio “ è Carnevale? ”, il che spiegherebbe gli eccentrici look di Chiara e Fedez.