Festa di fidanzamento ufficiale ​per Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

A soli sei mesi dalla proposta di matrimonio, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno festeggiato ufficialmente il loro fidanzamento con un party esclusivo a Los Angeles. L'ex giocatore di football aveva chiesto la mano di JLo lo scorso marzo, durante una vacanza ai Caraibi. In questi mesi, però, Jennifer Lopez è stata subbissata di impegni. Prima il Tour mondiale "'It's My Party", conclusosi a metà agosto, poi le riprese del film cinematografico "Hustlers", dove interpreta una spogliarellista, e la conseguente promozione, infine l'appuntamento con la settimana della moda e la sfilata per l'amica Donatella Versace. Jennifer Lopez non ha avuto un attimo di respiro, inevitabile rimandare la festa di fidanzamento fino ad oggi.

Nel weekend però la coppia ha riunito parenti e amici in una splendida villa di Bel Air per festeggiare l'annuncio. A ospitare Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è stata la cantante Carole Bayer Sager, amica della coppia, che ha accolto i futuri sposi e gli altri invitati in uno dei saloni della sua villa. "Grazie Carol e Bob per la notte più bella ed elegante ... ti adoriamo", ha scritto JLo su Instagram per ringraziare l'amica dell'evento speciale.

Il sontuoso ed esclusivo party, allestito sul tema del bianco e del viola tra centinaia di fiori, candele e luci soffuse, ha radunato amici e personaggi famosi della coppia, ma soprattutto la famiglia di Jlo e quella del compagno Arod. In particolare i gemelli della popstar, Emme e Maximilian, 11 anni, avuti dalla relazione con l'attore Marc Anthony, e le due figlie di lui, Ella Alexander, 11 anni, e Natasha Alexander, 14 anni, oltre all’ex moglie Cynthia Scurtis con la quale, Rodriguez, è rimasto in buoni rapporti. Non sono però mancate le celebrità e i selfie e le foto pubblicate sui social network dai protagonisti e dagli ospiti lo testimoniano. Presenti al parti di fidanzamento anche alcune celebrities com Ryan Seacrest, Benny Medina e l'attrice Leah Remini.