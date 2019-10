Festa per i 30 anni di Stefano De Martino, ​ma il papà di Belen fa cascare la torta

Compleanno a sorpresa (con imprevisto finale) per Stefano De Martino, che ieri sera ha festeggiato i suoi 30 anni in compagnia di amici e familiari. Stefano e Belen sono arrivati a Napoli nella mattinata di ieri e, approfittando della splendida giornata di sole, hanno trascorso piacevoli momenti in barca e sulla spiaggia. Poi il pranzo di famiglia in riva al mare con i genitori di Belen, Veronica e Gustavo, e quelli di De Martino, Maria Rosaria ed Enrico, tutti riuniti attorno allo stesso tavolo per l'occasione speciale.

La giornata già ricca di emozioni è però proseguita con un'ulteriore piacevole sorpresa per Stefano. Una cena esclusiva, a lume di candela, tra musica, balli e buon vino insieme agli amici più cari e ai parenti organizzata da Belen, che recentemente ha festeggiato anche il suo compleanno.

Un imprevisto ha colto però di sorpresa l'organizzatrice dell'evento, Belen Rodriguez, che ha dovuto fare i conti con la torta di compleanno andata distrutta. Cosa è successo lo ha spiegato lei stessa attraverso alcuni video pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram. Nel filmato due addetti del ristorante avvisano Belen del problema: la torta è caduta a terra rompendosi. " Cosa è successo? Voglio sapere (lo chef le comunica che la torta è caduta) a chi è caduta la torta? Ma la torta proprio del compleanno? Gli è caduta a mio padre....non ci credo....cioè mio padre è passato di qua con la torta in mano e gli è caduta di mano. Perfetto! ", dice Belen.

A combinare il pasticcio è stato Gustavo Rodriguez, ma lo staff del ristorante e Belen hanno prontamente trovato una soluzione in extremis visto che, dalle storie di Instagram, sono spuntate alcune foto che immortalano Stefano De Martino spengere le candeline.