Per la festa della mamma Meghan pubblica una nuova foto di Archie

Quella che si conclude oggi è stata una settimana davvero magica per Meghan Markle che, se lunedì scorso ha dato alla luce il suo piccolo Archie, oggi, domenica, festeggia per la prima volta la festa della mamma. Un susseguirsi di emozioni per la Duchessa del Sussex che ha deciso di condividere questo momento così speciale postando su Sussex Royal, l’account Instagram che condivide con suo marito Harry, una nuova foto del royal baby.

L’immagine, davvero incantevole, è tutta giocata sui dettagli, perchè né Meghan né il piccolo Archie sono visibili, se non in parte. Nella foto si intuisce che Baby Sussex si trova tra le braccia di sua madre che l’ha avvolto in una elegante copertina di lana bianca da cui spuntano i suoi piedini da neonato.

È la mano di Meghan a sorreggerli, in un tenerissimo gesto che simboleggia tutto l’amore e la protezione che come madre darà sempre al suo piccolino.

L’immagine in poche ore ha conquistato non solo i sudditi del Regno, ma tutto il mondo raggiungendo più di un milione di visualizzazioni, un numero che non fa che crescere di minuto in minuto. Tantissimi i commenti commossi per questa foto che celebra in modo davvero meraviglioso la festa della mamma. I complimenti vanno anche alla splendida didascalia che la Duchessa del Sussex ha voluto scrivere a corredo dell’immagine, con una dedica che inizia, come da prassi reale, in via ufficiale per terminare in modo molto intimo, con la citazione di un verso della poesia “Lands” di Nayyirah Waheed.

Si legge: “ Celebriamo tutte le madri di oggi - passate, presenti, future e quelle perdute che sono sempre nei nostri ricordi. Oggi è la Festa della Mamma negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Kenya, Giappone e in tanti paesi d’Europa. Questa è la prima Festa della Mamma per la Duchessa del Sussex.

Da "Lands": ‘Mia madre è stato il mio primo paese; il primo posto in cui ho vissuto ”.

Parole molto toccanti che sono arrivate dritto al cuore dei milioni di follower della Duchessa del Sussex e che molti sudditi, come si legge nei commenti, hanno deciso che dedicheranno alle loro madri appena si presenterà un’occasione speciale. In Inghilterra, infatti, oggi non è la festa della mamma. Questa ricorrenza si è già tenuta lo scorso 22 marzo, quando la Markle era ancora incinta di Baby Sussex. Ma negli Stati Uniti, il paese d'origine di Meghan, oggi si celebra questa ricorrenza e lei, come americana, ha deciso di celebrare questa festa che giunge a conclusione e coronamento di una settimana indimenticabile della sua vita.



