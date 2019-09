Venezia, Luca Marinelli miglior attore: "Dedico il premio a chi salva vite in mare"

La giuria del Festival di Venezia ha premiato Luca Marinelli come miglior attore. L'italiano ha riconosciuto l'importanza della figura di Jack London, che " ha creato questo personaggio meraviglioso ". Il riferimento è al " marinaio che cercava la verità ". Perciò ha voluto dedicare il premio a " tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili ", ringraziandole per " evitarci di fare un figura pessima con noi stessi e con il prossimo. Viva l'umanità e viva l'amore ".

Soddisfazione Rai Cinema

L'attore, visibilmente commosso al momento della consegna della Coppa Volpi, ha esordito: " Forse riuscirò a dire qualcosa di sensato. Ringrazio il festival e la giuria. È un'emozione grandissima ricevere questo premio da voi. Mi sembra davvero una situazione assurda, ma prima che vi rendiate conto dell'errore che avete fatto, io vado avanti con i ringraziamenti ". Sono stati menzionati Pietro Marcello, il regista del film, " per la sua dedizione, per il suo coraggio, perché mi ha lasciato gradualmente scoprire la sua anima e ne sono rimasto abbagliato, per avermi dato fiducia e per avermi regalato questa avventura "; la moglie e i due figli " che mi sopportano e mi supportano in questo pazzo e meraviglioso mestiere e che accarezzano la mia anima con la loro presenza e i loro sorrisi ".