Fiammetta Cicogna è diventata mamma: sono nate Gaia e Gioia

Fiammetta Cicogna è diventata mamma per la prima volta, sono nate le gemelline Gaia e Gioia. Lo ha annunciato il papà delle piccole, il rampollo Carl Hirschmann. Sulle sue storie Instagram ha pubblicato uno sfondo rosa, con la scritta: “ Sono arrivate ”. Dopo ha postato anche la foto di una delle due figlie.

Un bellissimo regalo di compleanno per il compagno della showgirl, che proprio ieri ha compiuto gli anni. Fiammetta Cicogna aveva pubblicato un messaggio d’auguri che aveva fatto pensare all’imminente nascita: “ Ora soffro un po' ma spero di svegliarti domani con due bellissimi regali ”.

Fiammetta Cicogna ha partorito a Ibiza e sia lei sia le nasciture sono in ottima salute. Per tutta la durata della gravidanza, la conduttrice, molto attiva sui social, ha documentato passo passo la sua attesa, lasciando anche dei preziosi consigli a tutte le neo-mamme sulla dieta e sullo sport. Il suo stile di vita sano ha portato i suoi frutti e durante i nove mesi Fiammetta Cicogna è ingrassata solo di 11 chili.

Lei e Carl Hirschmann fanno coppia fissa dal 2014, dopo che Fiammetta ha interrotto la sua relazione precedente con l’imprenditore Tommy Chiabra. Dall’epoca non si sono più lasciati e ora stanno per iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Per l’imprenditore svizzero non è un’esperienza del tutto nuova: è già padre di una bimba di sei anni, avuta da una precedente relazione.

Fiammetta, invece, avrà a che fare con pannolini e biberon per la prima volta. Le sue gemelline la terranno sicuramente lontana dal piccolo schermo ancora per un po’. L’ultima volta che ha condotto un programma in tv era il 2015: si trattava dell’ottava edizione di Wild-Oltrenatura.