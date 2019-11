La figlia di Heather Parisi: "Non mi interessa raccontare i fatti miei per 4 soldi"

L'ospitata a Live – Non è la d'Urso di Heather Parisi insieme a suo marito Umberto e ai gemelli della coppia non è andata già a una delle altre figlie della ballerina americana. Già da lunedì sera, infatti, la ragazza si è sfogata tramite i social, facendo emergere un rapporto non idilliaco con sua madre, con la quale pare non abbia rapporti da diverso tempo.

Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita della showgirl e oggi ha 19 anni. È nata dalla relazione di Heater Parisi con Giovanni Di Giacomo, con il quale la ragazza pare abbia un ottimo rapporto. “ Perché non chiedete a Heather dove stanno le altre due figlie? ”, ha domandato la ragazza mentre la madre era in diretta con Barbara d'Urso. Presa dalla rabbia, Jacqueline aveva anche pubblicato alcuni video nelle sue storie, in cui sfogava tutto il suo dispiacere ma ha poi rimosso tutto, per non alimentare ulteriormente una polemica che già stava assumendo grandi dimensioni.

Tra quelli che hanno compreso la ragazza, la maggior parte, c'è anche chi non ha gradito le sue esternazioni. Diversi fan di Heater Parisi hanno polemizzato con Jacqueline ma è soprattutto uno il commento che ha attirato la sua attenzione: “ Io penso che a te di tua madre interessi ben poco, altrimenti non laveresti i panni sporchi in pubblico. Fossi in te non cercherei pubblicità facile come stai facendo. Di gente che ha brillato di luce riflessa nella vita di tua madre ce n'è già tanta, non occorre che anche tu ti aggiunga alla lista. La scelta di andare a vivere con tuo padre è stata tua e solo tua e a Roma lo sanno tutti, quindi non recriminare. Come tutti a Roma sanno che non sei certo un esempio di correttezza e moralità. Goditi questi momenti di celebrità per il poco che possono durare. La faccia l'hai già persa, per sempre. ”

Sono parole molto forti quelle dell'utente che ha rilasciato questa dichiarazione nel profilo di Jacqueline Luna Di Giacomo, che non ha tardato a replicare. “ Il fatto che ti nascondi dietro a un profilo falso parla da sé. A Roma sanno tutti che non sono un esempio di moralità? Non so chi tu sia e come mi conosca ma ci tengo a rispondere. Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa. Ho fatto una semplice domanda sul mio profilo Instagram, una semplice domanda molto onesta ”, ha detto la ragazza, che poi rivela di aver vissuto con Heather Parisi per 3 anni a Hong Kong prima di tornare in Italia. Oggi non vive nemmeno più a Roma ma hapreso un'altra strada, in qualche modo simile aquella di sua madre: “ Sto studiando recitazione in America appunto perché qui posso respirare e non essere perseguitata dalla fama di mia madre. ”