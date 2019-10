La figlia di Maria Teresa Ruta rivela: "Un angelo mi ha salvata"

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, è tornata nel salotto di Mattino Cinque per raccontare la sua esperienza con gli angeli e le presenze sovrannaturali.

Già ospite di Federica Panicucci insieme alla madre, che aveva lasciato tutti di stucco ricordando l’episodio in cui dimenticò i figli in autogrill, Guenda Goria ha partecipato alla discussione inerente i rapporti con l’aldilà. Riportando un episodio accaduto quando era ancora piccola, la figlia di Maria Teresa Ruta ha rivelato di essere stata salvata da un angelo.

“ Guenda Goria è stata letteralmente salva da un angelo perché, un giorno, era molto piccola, era con suo papà in macchina, stava andando a frequentare il corso di danza e, inaspettatamente, decide di aprire lo sportello dell’auto e uscire ”, ha iniziato a raccontare Federica Panicucci, lasciando poi la parola alla ragazza che è entrata nel dettaglio di quanto accaduto. “ In quel momento è successo che un’auto non mi aveva visto. Io volevo attraversare la strada per dimostrare che ero autonoma e quest’auto mi ha completamente investito – ha iniziato a spiegare Guenda Goria - . Io ho il ricordo di quest’auto che mi veniva in fronte e poi non ho più un ricordo nitido ”.