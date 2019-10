Maria Teresa Ruta: "Dimenticai i figli in autogrill"

Ospite di Mattino Cinque per dibattere, insieme alla figlia Guendalina, sul rapporto tra madri e figli, Maria Teresa Ruta ha raccontato alcuni aneddoti che hanno lasciato di stucco Federica Panicucci.

Dopo aver parlato di uno dei suoi periodi familiari più difficili durante il quale decise di lasciare i figli con la tata e andare via perché “ero stressata e loro riuscivano a far venire fuori il peggio di me”, la conduttrice ha ricordato con il sorriso sulle labbra il giorno in cui dimenticò Guendalina e Gianamedeo Goria in autogrill. “ Ero all’apice della mia notorietà – ha iniziato a raccontare lei - . Entro in autogrill e mi chiedono: ‘Signora Ruta facciamo una fotografia?’. Allora io mi distraggo, faccio le fotografie e le ragazze dell’autogrill si occupano di Guenda e Gianamedeo... ”. “ Io faccio le foto e, siccome non sempre penso, mi avvio verso la macchina, metto in moto e parto – ha aggiunto - . Ad un certo punto, una macchina suona ed erano le ragazze dell’autogrill che mi avevano riportato Guenda e Gianamedeo ”.