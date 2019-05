Il figlio di Meghan Markle? Avrà una vita diversa rispetto ai cugini reali

Ha gli occhi puntati su di sé il primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Un po’ perché la coppia è molto amata dai sudditi, un po’ perché non essendo un principe e non avendo titoli nobiliari (almeno fino ad ora), c’è un velo di mistero sul suo futuro all’interno della Corte. Sicuramente è ancora troppo presto cercare di capre quale sarà il destino di baby Archie, ma come ha riportato Vanity Fair, la sua vita sarà regale ma non troppo.

Il solo fatto che a differenza dei figli di Kate e William non sarà mai principe, per il figlio della Markle si prospetta una vita ordinaria, a tratti quasi normale. Baby Archie potrebbe essere costretto a trovare un lavoro normale. Certo si tratterà di cariche di alto profilo, non lavori usuali, ma sicuramente non vivrà nel lusso più sfrenato, o almeno così si spera. La stessa cosa è accaduta a Eugenia e Beatrice. Entrambe hanno un titolo nobiliare ma lavorano comunque come due donne comuni. La prima è dirigente di Afiniti, una società tecnologica statunitense, mentre la seconda è direttore associato di una galleria d’arte londinese. Conoscendo il temperamento di Meghan Markle, il neo-nato potrebbe lavorare nella tutela dell’ambiente o nei diritti sociali e civili. Tutte supposizioni, ma sicuramente, qualunque sarà il suo destino, sarà comunque un vanto per i genitori.