Il figlio di Sabrina Paravicini in ospedale vestito da clown: "Difficile vedere la propria mamma sofferente"

AMORE Non è facile per un figlio vedere la propria mamma sofferente e immobile in un letto di ospedale e per di più con la testa poco più che rasata, il viso pallido e gli occhi gonfi. Ma il mio amore è venuto a trovarmi in ospedale e mi ha fatto clown terapia “mamma sai cosa dice una goccia di sangue?” “Cosa amore?” “Oggi non sono in vena!” Le mie compagne di stanza si sono già innamorate! . . . fino a qui tutto bene

A post shared by Mother Actress Director (@sabrina_paravicini_official) on Sep 8, 2019 at 10:53am PDT