Sabrina Paravicini è stata operata: prosegue la lotta al cancro

La guerriera Sabrina Paravicini, Jessica di "Un medico in famiglia", ha vinto un’altra battaglia: ieri, dopo un lungo ciclo di chemioterapia, è stata sottoposta a un intervento al seno, andato a buon fine.

L’attrice ha scoperto di avere un tumore lo scorso dicembre. Il male era nascosto sotto ad alcune cisti e non ha dato subito dei sintomi. Solo qualche settimana fa ha terminato il ciclo di chemioterapia ed è stato possibile asportare il tumore chirurgicamente.

Durante tutto questo tempo, l’attrice ha voluto condividere sui social la sua esperienza e anche ieri ha scritto un lungo post per comunicare l’esito dell’intervento. “ Ciao mamma, spero che resterai viva’. Mi hai salutato così davanti all’ingresso dell’ospedale – scrive Sabrina Paravicini-. E io ti ho sorriso dicendoti che sarei rimasta viva. Ti ho detto: ‘Non eravamo d’accordo che sarei morta a 105 anni?’ ‘Lo so mamma ma io ho paura’. La verità è che avevo paura anche io, ho nascosto un foglio in casa con scritte delle cose. Indicazioni per Nino, se fosse successo qualcosa ”. Ormai da tempo l’attrice si è allontanata dal mondo dello spettacolo per occuparsi totalmente del figlio, affetto dalla sindrome di Asperger. È per lui un punto di riferimento costante.