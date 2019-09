Figuraccia per le Kardashian agli Emmy Awards 2019

Il clan Kardashian è senza dubbio entrato a far parte della cultura di ognuno di noi, ma ciò non significa che sia sempre ben accolto. Tantissime le controversie e le critiche che vengono mosse alla famiglia, fatto sta che persino agli Emmy Awards 2019 due delle protagoniste di Keeping Up with the Kardashians si sono ritrovate a dover fare i conti con la realtà.

Infatti, domenica sera, Kim Kardashian e Kendall Jenner sono salite sul palco del Microsoft Theatre di Los Angeles e, dopo aver rivendicato il loro show Keeping Up With The Kardashians come autentico in ogni singolo aspetto, è successo l’impensabile.

Per presentare il premio del programma del concorso alla cerimonia annuale, Kim Kardashian, 38 anni, ha iniziato la sua introduzione nella categoria con la seguente affermazione: “La nostra famiglia sa in prima persona quanto la televisione sia davvero avvincente quando ci sono persone vere. Persone che non temono di mostrarsi al naturale e di essere se stesse” .

Tuttavia, prima che Kim finisse di recitare il suo discorso, l’intero auditorium degli Emmy Awards è esploso in una risata così fragorosa da poter essere udita anche dai telespettatori durante la trasmissione. Pur visibilmente irritata, la top model ha comunque terminato il discorso iniziato da Kim. “Quindi è così che noi raccontiamo le nostre storie, senza filtro e senza sceneggiatura” , ha concluso prima di abbandonare il palco con Kim.

Il momento imbarazzante non è di certo passato inosservato agli spettatori. “Il pubblico che ride di Kim Kardashian è la cosa più divertente che abbia mai visto in questi giorni” , ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha aggiunto: “Esattamente la stessa reazione che ho avuto io ascoltandole” . E ancora: “La folla che ride di loro e non con loro, che figuraccia...” , “Sono entrambe una barzelletta vivente, come potersi trattenere?!?” e “Patetiche” .

Kim Kardashian West and Kendall Jenner got bullied on the #Emmys2019. Why people are laughing at them? So rude and disrespectful. These people are still not over the fact that the Kardashians are succeding? pic.twitter.com/81kOMyetcS — superficial doll (@superficialhaus) September 23, 2019

Insomma, certamente non è stata un’apparizione in pubblico di cui andare fieri. Infatti, nonostante il loro successo, le Kardashian non sono ancora riuscite a guadagnarsi il rispetto dell'industria dell'intrattenimento. Ma, tutto sommato, il loro discorso ha divertito il pubblico dato che il reality, al pari di qualsiasi altro, è spesso accusato di avere buchi nelle sceneggiature, copioni fittizi e replay realizzati ad hoc per la finzione televisiva.

