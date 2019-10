Filippa Lagerback con il finto Marilyn Manson, ma il web: "Assomigli a Cicciolina"

A conclusione della puntata di domenica 27 ottobre scorso di Che tempo che fa, Filippa Lagerback non ha potuto fare a meno di farsi un selfie con il finto Marilyn Manson, ma l’attenzione del web si è spostata su ben altro.

La foto scattata dalla Lagerback dietro le quinte della trasmissione di Rai 2, la vede insieme a Paolo Calabresi nei panni dell’artista statunitense. “ È lui o non è lui? – ha commentato Filippa su Instagram, scherzando sulla grandissima somiglianza tra il comico e l’artista americano - . Certo che non è lui ”. Il camuffamento, infatti, è riuscito alla perfezione e anche Valeria Marini, ospite di Che tempo che fa, ha creduto, anche solo per un attimo, di aver incontrato il vero Marilyn Manson.