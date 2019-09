Finalmente dall’Africa arriva il video di Archie

Oggi baby Archie ha fatto la sua prima apparizione nel tour reale incontrando un “eroe” del movimento anti-apartheid l’arcivescovo Desmond Tutu. Il piccolo di appena quattro mesi ha posato insieme all’arciverscovo che viene affettuosamente chiamato "The Arch”“, insieme alla mamma e il papà sorridenti ed orgogliosi.

I due hanno postato i filmati di loro che si recavano dall’arcivescovo con una divertente didascalia con scritto: “ Arch incontra Archie! ”. Il video mostra la coppia felice mentre si reca dall’arcivescovo e mentre parlano con Meghan che tiene in braccio il piccolo sorridente e vengono accolti dall’arcivescovo e da sua figlia Thandeka Tutu-Gxashe.

Nonostante il quadretto familiare con Harry che amorevolmente appoggiava il suo braccio intorno alle spalle della moglie, è stato Archie che ha rubato la scena vestito con una salopette a righe azzurra e stivaletti abbinati.

Meghan ha scherzato molto con la figlia dell’arcivescovo che era davvero molto incuriosita da Archie. L’arcivescovo ha ringraziato a lungo i reali per essere così interessati al benessere del popolo africano, lui vincitore del Nobel per la pace e leader della lotta anti-apartheid durante la lunga prigionia di Nelson Mandella si è dichiarato addirittura elettrizzato da questa reale visita.

Harry ha ringraziato calorosamente rispondendo che tutti stanno cercando di fare il loro meglio per migliorare le cose. I fan della coppia reale di tutto il mondo si sono scatenati suoi social parlando soprattutto dall’impessionante somiglianza di Archie al papà quando aveva la sua età.

La cosa che ha colpito molto è stata la modalità discreta che ha scelto Meghan nell’abbigliamento durante questa visita. Una scelta molto azzeccata per non distogliere l’attenzione dai tanti problemi del continente africano e dei suoi abitanti, che in patria e in tutto il mondo l’hanno fatta apprezzare nonostante le molte critiche della passata estate. E finalmente la curiosità di poter vedere Archie, tenuto fino a questo momento lontano dai flash della stampa è stata soddisfatta.