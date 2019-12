Finalmente Daniele Scardina ammette "Con Diletta una storia importante"

Sembrava solo un flirt estivo ma è evidente che sia molto di più: la relazione tra Daniele Scardina e Diletta Leotta prosegue a ritmo incalzante, tanto che i due non possono più nascondere il forte sentimento che li lega da oltre sei mesi.

Poco meno di un mese fa, il pugile e la giornalista di Dazn sono volati alle Maldive per trascorrere qualche giorno di relax insieme, lontani da tutto e da tutti. Sono riusciti a ritagliarsi del tempo prezioso per stare insieme e consolidare un rapporto nato un po' per caso sull'onda della passione, che poi è cresciuto esponenzialmente. Nessuno ci avrebbe scommesso qualcosa ai primi di luglio, quando tutto ha avuto inizio. Forse nemmeno loro avrebbero immaginato di riuscire ad arrivare così lontane, eppure saranno insieme per Natale per scambiarsi i doni al termine di un anno che a loro ha già fatto il regalo più grande.

La vacanza dall'altra parte del mondo serviva per colmare il senso di malinconia che sapevano avrebbero avuto fino a febbraio, quando Daniele Scardina sarà impegnato in un importante combattimento per difendere il titolo internazionale Ibf supermedi. Il pugile, infatti, trascorre la maggior parte del suo tempo a Miami, il luogo che ha eletto per allenarsi ed evitare distrazioni che potrebbero deconcentrarlo dal suo obiettivo. Si sarebbero dovuti rivedere dopo l'incontro ma evidentemente non sono riusciti a stare lontani troppo a lungo e così Daniele Scardina, come dimostrano le foto pubblicate sul settimanale Chi, ha preso un aereo ed è tornato a Milano dalla sua Diletta. Probabilmente i due staranno insieme giusto qualche giorno, il tempo di fare nuovamente il pieno di emozioni per riuscire a stare lontani per qualche settimana. Intanto si godono il tempo insieme, fatto di passeggiate e di cene romantiche fuori Milano, dove non devono subire l'assedio dei paparazzi e la curiosità delle persone.