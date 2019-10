Melissa Satta: "La fine del matrimonio con Boateng è stato un fallimento"

Melissa Satta sarà uno degli ospiti esclusivi di Verissimo, in onda sabato 2 novembre. La showgirl parlerà per la prima volta della separazione da Kevin Prince Boateng e di come sono riusciti a recuperare un rapporto dopo una lontananza.

L'ex velina e il calciatore, attualmente arruolato nelle fila della Fiorentina, si erano detti addio lo scorso gennaio. Lui aveva deciso di volare in Spagna per provare un'esperienza nella formazione balugrana di Barcellona e lei era rimasta a Milano, dove lavora e dove il loro figlio Maddox sta crescendo da ormai diversi anni, dopo una breve parentesi all'estero per seguire la carriera di Boateng. “ Io per Kevin ho fatto molti sacrifici. Ci siamo trasferiti in Germania per il suo lavoro e lì abbiamo avuto nostro figlio. Ero completamente sola. L’amore verso la famiglia mi ha permesso di andare avanti ”, ha confidato Melissa Satta a Silvia Toffanin nel corso dell'intervista.

Quelli della lontananza sono stati mesi difficili per entrambi ma adesso i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio: “ La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. ”

Nel salotto di Canale5, Melissa Satta ha parlato per la prima volta anche delle foto di qualche mese fa, che la ritraevano in compagnia di un uomo, che molti hanno ritenuto fosse il suo nuovo compagno: “ Ho provato ad essere il più riservata possibile, cercavo di stare attenta con chi uscivo e dove andavo. Ho trovato infelice associare una relazione ad una persona che sta vivendo un momento difficile. Io rispetto sempre il lavoro dei paparazzi, ma fare delle insinuazioni è un gioco che non mi piace. Speculare su questo non è mai bello. ”