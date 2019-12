Da Fiorella Mannoia a Vin Diesel, come ​i vip hanno "smontato" la banana di Maurizio Cattelan

"Comedian", la (finta) opera d'arte di Maurizio Cattelan ha scatenato una vera e propria mania o meglio una challenge. La corsa a riproporre in chiave personale (spesso ironica) l'installazione vegana dell'artista italiano più famoso al mondo è in atto da ormai diversi giorni. Sui social si moltiplicano, ora dopo ora, parodie e reinterpretazioni della discussa opera esposta presso l'Art Basel di Miami. Poco importa che sia emerso che l'opera sia stata banalmente realizzata, a scopo pubblicitario, dagli organizzatori che, con la complicità dell'artista nostrano, l'hanno spacciata per originale per attirare l'attenzione sull'evento (con tanto di pasto fuori programma). La trovata è piaciuta parecchio, anche ai personaggi famosi.

Così, come per magia, sulle pareti immacolate di mezzo mondo sono finiti, avvolti nel nastro adesivo, i più improbabili oggetti, dal cibo agli animali domestici, dagli attrezzi da lavoro alle persone (anziani, donne e bambini). Una mania che ha contagiato anche i vip. Da Fiorella Mannoia a Vin Diesel sono molti i personaggi che hanno deciso di riproporre in chiave ludica e personalizzata la propria "Comedian". La cantante romana Fiorella Mannoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram la sua rivisitazione, sempre in chiave alimentare, dell'opera, intitolandola con ironia "Fiorellan": un grappolo d'uva rosso. Anche l'attrice Brooke Shields si è divertita a prestare il suo volto come parete virtuale, sulla quale appendere (con tanto di nastro adesivo) una gigantesca banana. Lei ha intitolato così il suo progetto creativo: " An expensive selfie " (un selfie costoso).

La più audace delle interpretazioni porta la firma dell'attore americano Vin Diesel. La star della saga "Fast And Furious" ha condiviso sul suo profilo Instagram un'installazione hot che lo immortala, mezzo nudo, coperto solo da un asciugamano. L'opera d'arte dov'è, ci si potrebbe chiedere? La banana attaccata con il nastro all'asciugamano nella posizione più strategica. Vin Diesel non ha dato nessun titolo alla sua opera, preferendo farsi una grossa risata. La trovata non ha solo conquistato volti noti e persone comuni ma ha anche offerto il "la" a numerose aziende per promuoversi. Brand e marchi di mezzo mondo stanno cavalcando, da giorni, l'onda mediatica e sfruttando al massimo l'istant marketing generatosi dalla trovata. Quando si dice il potere di una banana e del semplice nastro adesivo.