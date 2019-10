Fiorello: “Sarò a Sanremo 2020, farò una serata con Jovanotti e Amadeus”

È ufficiale: sul palco del Teatro Ariston ci sarà anche Fiorello. L’annuncio è arrivato direttamente dallo showman che, dopo una serie di rumors che lo volevano tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020, ha ufficializzato la sua presenza.

Legato ad Amadeus da un’amicizia lunga 35 anni, Fiorello non ha avuto remore nel rispondere alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa di presentazione di Raiplay. Desiderosi di avere notizie più dettagliate riguardo un suo eventuale soggiorno sulla costiera ligure nei giorni del Festival della Musica Italiana, Fiorello ha confermato che sì, sarà a Sanremo. “ Si sa che sarò a Sanremo, l'ho già detto – ha spiegato lo showan - , a meno che Salini non mi dica non andare, ci sarò con Amadeus e Jovanotti ”.

Non sarà un “duetto”, dunque, ma una sorta di rimpatriata tra amici quella che vedrà coinvolti Fiorello e Jovanotti nel primo Festival di Sanremo targato Amadeus. “ Con Amadeus faremo uno show – ha continuato a spiegare lo showman siciliano - . Non so ancora in quale serata, forse la prima ”. La partecipazione alla kermesse musicale sarà un modo per permettere a Fiorello di onorare una promessa fatta ad Amadeus. “ Una volta, quando stavamo in vacanza insieme a Ibiza, mi confessò che il suo sogno era fare Sanremo. E gli fece una promessa: se lo condurrai vengo ospite ”, ha detto ancora Fiorello, che ha lanciato una proposta sulla possibilità di trasmettere il Dopofestival su Raiplay. La decisione in tal senso, però, sembra essere ancora al vaglio dei vertici Rai.

Inizia, dunque, a delinearsi la 70esima edizione del Festival della Musica Italiana e, annunciati i primi ospiti italiani, si attendono conferme riguardanti i nomi delle guest star d'oltreoceano.