Fioretta Mari imbarazza Caterina Balivo: "Fai ​troppo l'amore, devo parlare con tuo marito"

Fioretta Mari è una delle poche a esser riuscita a mettere seriamente in imbarazzo Caterina Balivo.

Nota per il suo carattere deciso e forte e per la lingua tagliente, Fioretta Mari non si è smentita in puntata. Ospite della trasmissione "Vieni da Me", l'attrice toscana ha punzecchiato la padrona di casa con alcune affermazioni che hanno fatto impallidire anche il pubblico in studio. Tutto è successo nei minuti successivi all'ingresso in studio dell'attrice teatrale. Caterina Balivo ha accolto la Mari a braccia aperte, conducendola verso la postazione dell'intervista che si trova al centro dello studio. Ma proprio durante lo scambio di battute iniziali, Fioretta Mari ha gelato la presentatrice con un'affermazione decisamente intima.

L’ex insegnante del talent "Amici" ed esperta di dizione si è raccontata in una lunga intervista, ma si è resa anche protagonista di alcune battute fuori programma, che hanno spiazzato pubblico e conduttrice. Appena entrata, l'artista icona della recitazione ha confessato di aver apprezzato il servizio andato in onda poco prima del suo arrivo, in cui erano protagonisti anche due bambini. Caterina Balivo però le domanda stupita: " Quali bambini? ", e Fioretta Mari replica: " Tu fai troppo l’amore, io devo parlare a tuo marito, troppo, perché ti sta dando al cervello ". Brusio in studio e Caterina Balivo prima sorride stupita poi nasconde il viso tra le mani sentendosi in forte imbarazzo. Fioretta Mari, che recentemente aveva suscitato scalpore per aver raccontato del tentativo di abuso da parte di un prete quando lei aveva solo 18 anni, non è riuscita a trattenersi, dando libero sfogo ai suoi pensieri.