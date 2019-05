Firenze Rocks: concerti live "senza barriere"

Firenze città della musica che “infrange le barriere” dal 13 al 16 giugno alla Visarno Arena con il mega festival Firenze Rocks, appuntamento a cielo aperto che accoglierà un cast di grandi artisti internazionali per un evento straordinario che mette al centro la grande musica live rock, pop, indie e che sarà reso ancora più unico dalle numerose iniziative che animeranno il “Firenze Rocks Village” luogo di intrettenimento e svago in un area-parco di 6mila metri quadrati.

Evento che propone tante novità per gli appassionati anche in questa edizione, prodotta da Live Nation Italia con la collaborazione de Le Nozze di Figaro nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Come ad esempio i Fiend nella giornata di Tool e Smashing Pumpkins il 13 giugno, The Amazons nella giornata di Eddie Vedder il 15 e Balthazar nella giornata di The Cure il 16.

I Fiend si sono formati 14 anni fa a Parigi. Uno stile psichedelico, underground, atmosfere mistiche, panorami lunari e desertici e visioni ‘fantascientifiche’ contraddistinguono il mood attorno a cui ruota il quartetto di origini francesi, inglesi e americane. Nel 2018 è uscito il loro terzo album “Seeress”. Nella stessa giornata dei TOOL e The Smashing Pumpkins (13 giugno) sono attesi sul palco del festival anche i Dream Theater, Skindred e Badflower.

The Amazons sono pronti invece a calcare il palco sabato 15 giugno. Il quartetto di Reading ha visto una crescita elettrizzante: sono stati la Most Hotly Tipped Guitar Band Of 2017 per Music Week, sono stati selezionati per i BBC Music Sound of 2017, nominati da Q come Best Breakthrough Act e sono apparsi nella lista Brand New 2017 di MTV. Erano presenti nella playlist New Artists 2017 di Apple Music e tra i Ones To Watch di Amazon UK e Deezer.

Il loro nuovo disco “Future Dust” è atteso per il prossimo 24 maggio. Nella stessa giornata saliranno sul palco, oltre a Eddie Vedder, anche Glen Hansard, Nothing But Thieves e The Struts.

Domenica 16 giugno, invece, sarà la volta dei Balthazar. Dopo il successo dei precedenti dischi “Rats” del 2012 e “Thin Walls” (2015), il gruppo, guidato dai cantautori Maarten Devoldere e Jinte Deprez, ha fatto ritorno sulla scena musicale con il quarto disco “Fever”. L’album, pubblicato il 25 gennaio via Play it Again Sam, è stato anticipato dai singoli “Fever”, “Wrong Vibration” e “Entertainment”. Nella stessa giornata, oltre a The Cure, anche Sum41 ed Editors.

Tutte le informazioni sul festival, le band e le prevendite sono disponibili sul sito www.firenzerocks.it e sull’applicazione (per Android e iOS) di Firenze Rocks.