The Flash, l’attore Ezra Miller diventa anche sceneggiatore

Il film su Flash poteva saltare, ma alla fine si farà.

Da tempo era stato annunciato dalla Warner Bros. che ci sarebbe stato un film tutto dedicato a Barry Allen, ma non veniva indicata nessuna data di inizio delle riprese. Questo almeno fino ad alcuni giorni fa, quando è stato comunicato che il progetto sarebbe partito a novembre di quest’anno.

La notizia poteva subire una brusca smentita per alcuni problemi che vedevano coinvolti l’attore Ezra Miller, nel ruolo di Flash in Justice League e Batman V Superman, e lo script del prossimo film. Miller infatti ha avuto alcune divergenze creative con la produzione, non avrebbe gradito una sceneggiatura irriverente alla Aquaman o alla Shazam! per intenderci, aspettandosi qualcosa di più “serio”, con toni cupi.

Ezra Miller non si è limitato solo alle parole, è passato anche ai fatti ed ha proposto alla Warner di scrivere una propria sceneggiatura insieme al fumettista Grant Morrison. L’attore ha messo così la produzione davanti ad una scelta difficile: ascoltare le sue richieste artistiche, che si ripercuotono così anche a livello interpretativo, oppure vederlo uscire di scena.

Infatti Miller è in scadenza di contratto e il suo mancato rinnovo il prossimo maggio avrebbe così obbligato la Warner a ripartire da capo con un nuovo casting per il ruolo, mettendo ancora più in agitazione il mondo degli eroi della DC Comics al cinema, dopo l’addio di Ben Affleck a Batman, per il cui ruolo ancora non è stato trovato un sostituto, l’ingresso di Idris Elba al posto di Will Smith nel ruolo di Deadshot e il probabile addio di Jared Leto a Joker.

Ebbene la Warner alla fine ha ceduto ed ha accettato la proposta di Miller, a suo rischio e pericolo però. Infatti se il copione non dovesse andare a genio alla produzione, l’attore potrebbe ritrovarsi in una scomoda situazione: costretto a rinunciare alla sua storia e, per i motivi che lo hanno spinto a farsi avanti come sceneggiatore, lasciare anche il ruolo di Flash.