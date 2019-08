Flavio Briatore contro l'intesa M5S-Pd: "Venderebbero mamma e papà per il potere"

Lo scorso martedì è partito il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E nella giornata di mercoledì le due forze politiche rappresentate da M5S e Pd hanno comunicato al Colle di aver trovato tra loro l'intesa, per la nascita di un nuovo esecutivo. Ad avere le idee chiare sul Governo che sta per venire alla luce è il celebre imprenditore ed ex dirigente sportivo in Formula 1, Flavio Briatore, che in rete si è scagliato contro l'accordo di governo giallo-rosso.

Flavio Briatore attacca l'intesa M5S-Pd

Nel suo ultimo post condiviso con i followers, Briatore ha attaccato sia i grillini sia i democratici: "Senza vergogna. Questi ci governano solo interessati al potere...venderebbero papà, mamma. PINOCCHIO!". Queste sono le parole che l'ex di Elisabetta Gregoraci ha riportato nella descrizione di un video di una recente intervista rilasciata dal segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Quest'ultimo aveva recentemente affermato che non sarebbe mai sceso a patti con i grillini. Nel suo messaggio destinato al web, Briatore si è poi complimentato con Carlo Calenda, per la coerenza mostrata nella scelta di lasciare il Partito Democratico, alla luce dell'accordo preso con il Movimento 5 Stelle.