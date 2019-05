Flavio Montrucchio festeggia il compleanno con Alessia Mancini

Ieri Flavio Montrucchio ha compiuto 44 anni e ha festeggiato con una cena in famiglia insieme alla moglie Alessia Mancini.

Arrivato alla popolarità grazie alla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello, negli anni Flavio è riuscito ad affermarsi come attore e ultimamente si è imposto - con successo - anche come conduttore del dating show Primo Appuntamento su Real Time. Con Alessia Mancini costuiscono una delle coppie più solide, affiatate e apprezzate dello spettacolo Italiano. Per festeggiare il compleanno di Flavio Montrucchio, la coppia - da sempre poco mondana - ha optato per una tranquilla cena in famiglia e una foto della coppia davanti alla torta postata sui social.

La torta, che mostrava bene in vista le candeline a formare il numero 44, non è però stata fatta in casa. A rivelarcelo è proprio Alessia Mancini che sulle Stories di Instagram ha documentato tutti i preparativi per la festa. Nel tardo pomeriggio, incurante del traffico e delle strade bloccate per il Giro d'Italia, la showgirl ha deciso di avventurarsi in alcune commissioni. Prima la farmacia, poi il supermercato per gli ultimi ingredienti necessari per la cena ed infine a ritirare la torta.

Dopo la cena in famiglia, sia Flavio Montrucchio che Alessia Mancini hanno postato la loro foto davanti alla torta. A commento dell'immagine l'uomo ha scritto ironicamente: "44 anni? Di già? Manco me ne sono accorto! Grazie a tutti per gli auguri...". La moglie invece ha preferito usare parole più romantiche accompagnate da molti cuori: "L’importante è guardare il mondo con gli occhi di un bambino... Auguri amore della mia vita". Sotto al profilo di Flavio sono comparsi gli auguri di colleghi e fan.