Nicole Mazzocato presenta il fidanzato, ma qualcuno chiede: "Non è sposato?"

Si chiama Thomas Teffah ed è lui il nuovo fidanzato di Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio.

Dopo la fine della relazione con il tronista, oggi impegnato come naufrago a Supervivientes, Nicole aveva raccontato di essere riuscita a mantenere ottimi rapporti con l’ex compagno, salvo poi ricredersi non appena lui è approdato su L’Isola dei famosi iberica e ha iniziato a lasciarsi andare a confessioni poco galanti nei confronti della Mazzocato. Intanto, nonostante il gossip, lei è riuscita a ricostruirsi una vita sentimentale e, dopo aver ampiamente parlato del suo nuovo fidanzato sui social, ha deciso di presentarlo a tutti con una bellissima foto che li ritrae abbracciati e innamorati.