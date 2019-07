Flirt in corso fra Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci?

L'estate è la stagione degli incontri nuovi e degli storie d'amore fuggevoli. Il clima caldo e l'atmosfera frizzante danno impulso alla nascita dei flirt. Le voci di gossip circolanti riferiscono proprio su un presunto flirt scoppiato tra la giovane e bella Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, e Giovanni Antonacci. Le prove tangibili sulla fondatezza di tale nuova storia d'amore sono presenti sui loro profili social. Entrambi hanno pubblicato una foto che li ritrae insieme in pose complici e ironiche. Tali indizi darebbero credito ai pettegolezzi in corso, anche se nessuno dei due figli vip ha confermato apertamente la veridicità del loro flirt.

Jasmine Carrisi, nata nel 2001, è una 18enne che si affaccia alla vita adulta. Negli ultimi tempi i suoi ammiratori hanno potuto constatare il mutamento nelle fattezze fisiche di Jasmine, che da giovane adolescente sta diventando una donna molto affascinante. La giovane Carrisi sta spopolando sui social network, proprio per la sua particolare avvenenza. Sono molti i fan che la accostano a sua madre Loredana, notando una forte somiglianza tra le due: identica bellezza e sguardo ammaliante e spavaldo. Le foto pubblicate sui social da Jasmine stanno riscuotendo molto seguito, poiché esibiscono la sua bellezza da copertina: lunghi capelli biondi, viso dai tratti gradevoli, occhi grandi, caratteristiche da perfetta donna dello spettacolo. Ma, al contrario, la giovane Carrisi coltiva altri obiettivi, in primis, quello di proseguire negli studi e diventare pediatra. La figlia di Al Bano e la Lecciso è cresciuta al riparo dalle luci del mondo dello spettacolo, in quanto ha sempre respirato l'aria della terra pugliese nelle tenute agricole del padre.

Adesso i suoi fan si stanno focalizzando sulla presunta love story nata, e sull'ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla Carrisi, nel quale compare con un ragazzo in pose ravvicinate. Lui è Giovanni Antonacci, un altro figlio di personaggi famosi, suo padre è Biagio Antonacci, e sua madre è Margherita Morandi, figlia del noto Gianni. Giovanni e Jasmine sono coetanei, al contrario di lei, lui ha intrapreso il suo percorso per fare ingresso ed emergere nel campo dello musica. Il nipote di Gianni Morandi, infatti, seguendo le orme del nonno, ha esordito come cantante con il singolo "Se mi scegli", chissà se sottindenda un messaggio diretto alla bella Jasmine.