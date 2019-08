Flora Canto in ospedale: “Estate di flebo, digiuni e un intervento andato bene”

L’estate di Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, non è stata una delle più facili: l’attrice ha reso noto di aver trascorso gli ultimi dieci giorni in ospedale a seguito di un intervento che si è concluso in maniera positiva.

Lo ha raccontato attraverso la sua pagina Instagram dove ha pubblicato uno scatto che la ritrae sul letto di ospedale, ma con lo sguardo pieno di ottimismo. Flora Canto, infatti, ha superato brillantemente l’intervento al quale si è sottoposto e dovrà affrontared un periodo di riabilitazione prima di tornare in tv come protagonista della prossima edizione di Tale e quale show. “ Oggi è una bella giornata. Dopo 10 giorni finalmente si esce – ha esordito la compagna di Brignano - . È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, Grazie a Dio. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi ”.