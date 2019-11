Floriana Secondi rivela: "Ho avuto un flirt con Teo Mammucari"

Floriana Secondi è stata ospite di Domenica Live per continuare a parlare della questione relativa alle presunte foto hot condivise su internet, da cui è nata una violenta querelle con il suo ex fidanzato. Durante l'intervista è emerso, però, un flirt inaspettato della vincitrice del Grande Fratello 3, che ha lasciato senza parole anche la conduttrice.

La verace romana ha perorato la sua causa con veemenza nel salotto di Barbara d'Urso, senza lesinare toni talvolta sopra le righe, come da sempre ci ha abituato. Tra un aneddoto sul suo ex fidanzato Daniele Pompili e un altro, Floriana Secondi si è lasciata sfuggire di aver avuto un flirt con un volto molto noto della televisione italiana. Lui è Teo Mammucari, uno dei conduttori di punta delle reti Mediaset, attualmente impegnato come giudice a Tu si que vales.

Dopo un primo momento di stupore, la conduttrice ha voluto chiedere conferma di quanto sentito. “ Certo, perché no? L’ho detto anche tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio ”, ha ribattuto Floriana Secondi, rivendicando la veridicità delle sue parole. Il discorso si è poi spostato su altri argomenti e questo è stato accantonato senza ulteriori dettagli da parte dell'ex gieffina, che non ha voluto approfondire questa liaison famosa. È probabile che il flirt tra il conduttore e la Secondi risalga a molti anni fa ma i due sono stati bravi a nascondere la frequentazione dagli occhi indiscreti dei paparazzi e dei giornalisti, tanto che fino a ieri in pochissimi erano a conoscenza di questa forte simpatia. Pochi minuti fa, Teo Mammucari ha condiviso due storie su Instagram indirizzate alla romana. L'uomo ha pubblicato sul suo profilo il titolo di una notizia relativo a questa confessione, utilizzando come sottofondo la canzone "Solo Noi" di Toto Cotugno. "E mi diceva io sto bene con te. E mi diceva, tu sei tutto per me. Se non è amore, dimmelo tu cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me", sono le strofe scelte dal conduttore. Ironia, come nell'indole di Teo Mammucari, o vera dichiarazione d'amore?

Floriana Secondi è sempre stata una persona schietta e diretta, a volte perfino troppo. In quest'ultimo periodo è impegnata in una vicenda alquanto complessa e delicata, dopo che alcune sue foto piccanti hanno acceso il gossip sulla possibilità che l'ex concorrente del Grande Fratello avesse deciso di intraprendere una carriera nella filmografia per adulti. Non sarebbe certo il primo caso, visto che Nando Colelli è oggi un affermato attore porno, dopo aver partecipato all'undicesima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, la questione di Floriana Secondi è ben diversa e quello della bionda romana non sembra che uno spiacevole equivoco.