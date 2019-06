"Harry pregò Meghan di trasferirsi a Londra, per la paura di perderla"

Il principe Harry e la sua Lady Meghan hanno da poco dato alla luce il loro primogenito Archie e sono felicemente sposati. Ma non è sempre stato così: fonti vicine ad Harry riportano che poco dopo aver iniziato la loro relazione, i due piccioncini, abitando in due continenti diversi, si vedevano una volta ogni due settimane a Londra o a Toronto. A novembre 2016 Phil Dampier del Daily Star scriveva: “Amici riferiscono che il Romeo reale è terrorizzato di perdere la sua bella attrice 35enne, ora che la loro relazione che dura da 6 mesi è stata resa pubblica ”.

A confermare quanto scritto da Dampier ci aveva pensato un amico del principe, che affermava: “Harry sperava di tenere la loro relazione nascosta il più a lungo possibile. Le sue ex fidanzate, Chelsy Davy e Cressida Bonas, non amavano stare sotto i riflettori e lui è disperato dalla paura di perdere Meghan. La cosa positiva è che Meghan è un attrice abituata alle luci della ribalta e sembra reggere molto bene alla pressione. D’altra parte non è facile quando si abita dall’altra parte dell’oceano. Harry comprende che Meghan ha i suoi impegni lavorativi, ma le ha chiesto di trasferirsi a Londra il più presto possibile, magari all’inizio dell’anno prossimo, per poter stare insieme”.

E Meghan, come richiesto dal suo principe, a febbraio 2017 ha fatto i bagagli ed è volata oltreoceano per trasferirsi a Kensington Cottage con Harry, che 9 mesi dopo è diventato suo marito.