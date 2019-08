La foto di Cardi B con la flebo preoccupa i fan. Ha avuto un malore?

Momento di grandi impegni per la rapper americana Cardi B. Con un film in uscita nelle sale cinematografice (Hustlers, dove recita al fianco di Jennifer Lopez), il singolo "Clout" con il marito Offset e i numerosi concerti in giro per gli Stati Uniti, la popstar venuta dal Bronx sta collezionando un successo dopo l'altro. La cantante è impegnata su più fronti, un super lavoro che stanca anche i più forti. Ecco perchè il breve filmato pubblicato dalla rapper sui social ha preoccupato i suoi fan per il suo stato di salute.

Carbi B, nelle scorse ore, ha infatti pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram un video dove si vede il suo braccio con attaccata una flebo. La cantante, presumibilmente distesa su un lettino, si lascia scappare (in sottofondo) un'esclamazione colorita: " Fucking... ". Impossibile però capire cosa sia realmente successo. Nei video pubblicati poco prima e dopo il filmato, Cardi B appare in salute. Possibile dunque che si sia trattato di un malore post concerto? O si tratta più banalmente di infusioni di vitamine?

La moda del momento, infatti, vede sempre più star sottoporsi a infusioni endovenose di vitamine, una pratica effettuata attraverso flebo al braccio per energizzare in poco tempo il corpo. Un trattamento di bellezza, se così può essere definito, che piace molto a Paris Hilton, Demi Lovato e altre dive americane. Cardi B potrebbe, dunque, aver avuto bisogno di un'infusione di vitamine per riprendersi dalle fatiche della performance live fatta poche ore prima.