La foto che conferma la relazione fra Joshua Jackson e l’attrice Jodie Turner-Smith

Il pettegolezzo serpeggiava in rete già da diverse settimane. Prima qualche avvistamento fugace, poi uno scatto di un tramonto condiviso nello stesso momento, e ora finalmente la conferma. Joshua Jackson è uscito allo scoperto con la prima foto che lo ritrae insieme a Jodie Turner-Smith, attrice di colore alle prime esperienze. Lo scatto, che è apparso sul profilo della Turner, subito ha fatto incetta di like e commenti e, finalmente, il gossip è stato rivelato.

Come ha riportato Foxlife, Joshua Jackson avrebbe conosciuto la sua attuale compagna nel 2018, a una festa per il 40esimo compleanno del cantante Usher. I due subito si sarebbero trovati in sintonia e avrebbero cominciato a uscire insieme, prima come amici e poi come amanti. Non è dato sapere se le voci di un possibile matrimonio siano fondate o meno, ma secondo le ultime notizie, i due si godrebbero solo la loro quotidianità.

La foto di Jackson e Turner parla da sola. Vestiti di tutto punto come in un appuntamento romantico, Joshua Jackson si specchia nello sguardo della sua Josie. “Due persone che si piacciono solo un po’”, si legge poi dalla didascalia. Per l’ex divo di Dawson’s Creek si tratta della prima storia importante dopo quella naufraga miseramente con Diane Kruger.