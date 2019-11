La testimonianza: "La foto del principe Andrea con Epstein è vera. Io c'ero"

Una nuova scoperta potrebbe mettere fine alle illazioni riguardo alla foto che ritrae il principe Andrea con Jeffrey Epstein. I " fedelissimi" del duca di York hanno assunto un team di investigatori forensi, con lo scopo di dimostrare che lo scatto è falso. Nella foto incriminata, il principe ed Epstein camminano insieme a Central Park, ripresi dall’alto, cosa che i sostenitori di Andrea ritengono sia la prova che lo scatto sia stato fatto di nascosto da un appartamento di fronte e organizzato ad arte da Epstein stesso.

Gli inviati del Daily Mailsono stati sul posto, appostandosi nel punto da cui nel 2010 il fotografo Jae Donnelly catturò i due uomini a passeggio e hanno appurato che la foto è stata scattata da una roccia sopraelevata, all’interno del parco. A sostegno della tesi del Daily Mail, ha parlato la freelance Annette Witheridge, che all’epoca si trovava con Donnelly al momento dello scatto. “ La foto non è stata assolutamente organizzata. È frutto di una vecchia tecnica di giornalismo fatto seguendo gli obiettivi sul campo. Ne sono sicura, io ero lì” , ha affermato la giornalista, intervistata dal noto quotidiano britannico.

Le parole della Witheridge vanno a smontare la tesi degli intimi di Andrea, che affermano invece che “il team di sicurezza non ha visto nessuno scattare una foto. L’unico modo per riuscirci, era appostarsi in un appartamento davanti al parco... Solo Epstein poteva sapere dove sarebbero andati” . Annette Witheridge prosegue affermando che quel 5 dicembre 2010 si trovava con Donnelly sotto casa di Epstein, dopo aver saputo che il principe si trovava a New York. “C’erano uomini con i walkie-talkie dall’accento britannico” , dichiara la donna, aggiungendo: “Non ci volle un genio per capire che nell’appartamento c’era il principe Andrea”. Inoltre, secondo la giornalista, “il fatto che nessuno fu avvistato fare la foto, sottolinea la bravura del fotografo. È ridicolo pensare che sia frutto di un complotto".