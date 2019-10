Gli esperti forensi: "Le foto con il principe Andrea sono false"

Nuove misure sono state adottate dai “fedelissimi” del principe Andrea, per scagionare il duca dalle accuse di abusi sessuali. Accusato di aver intrattenuto rapporti sessuali con l’allora minorenne Virginia Giuffre, il principe di casa Windsor ha sempre negato ogni illazione, così come alcun coinvolgimento nello scandalo Epstein. La Giuffre, che sostiene di essere stata “ schiava sessuale ” del magnate Jeffrey Epstein e “svenduta” ad Andrea, ha reso pubblica una fotografia compromettente per il principe. Negli scatti in questione Andrea ha un braccio intorno alla vita della ragazza, evidenziandone l’intimità.

Ma alcuni amici della cerchia più stretta del duca di York sono corsi ai ripari e hanno assunto degli investigatori per analizzare la foto incriminata. Come riporta il New York Post, nello scatto le dita del principe non sono “abbastanza grassocce” per essere le sue, affermano gli esperti e c’è poi un’altra questione portata alla luce dagli investigatori. La Giuffre nella foto indossa “lo stesso identico outfit” indossato due mesi dopo ad un party a Saint-Tropez. “Il principe non riconosce la foto”, afferma una fonte, che aggiunge: “Più la si guarda, più diventa strano. Il principe è alto 1 metro e 80. Virginia Giuffre è alta 1 metro e 62. C’è qualcosa che non quadra nella loro altezza nella foto”.