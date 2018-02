Frances Bean Cobain: "La mia battaglia contro l'alcol"

Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain e Courtney Love, ha celebrato via Instagram due anni di sobrietà dalla dipendenza da alcol. Dua anni di lunga battaglia e lotta quotidiana, come specifica la stessa giovane, che l'hanno finalmente liberata da questo abuso, migliorandole la vita. Nulla era mia trapelato dal suo privato, nessuna confessione in merito, per questo sorprendono e colpiscono le parole della figlia del leader dei Nirvana, affidata alla piattaforma social di Instagram. Un semplice video, dove appare il viso sorridente della giovane incorniciato da un capello di paglia: alle sue spalle il meraviglioso panorama di Oahu, isola delle Hawaii. Un momento magico e personale condiviso con il suo compagno.

Come specifica lei stessa: " Questo momento è rappresentativo di chi sono il 13 febbraio 2018. Molto significativo il qui e ora, perché è il mio secondo compleanno da sobria. È un'interessante e caleidoscopica decisione quella di condividere i sentimenti di qualcosa così intimo in un forum pubblico. La mia sobrietà non è un fatto pubblico, consapevolmente e deliberatamente. Ma penso sia più importante mettere da parte la mia paura di essere giudicata e fraintesa o identificata con un fatto così specifico. Voglio avere la capacità di riconoscere e osservare che il mio viaggio possa risultare informativo, magari di aiuto, per le persone che stanno vivendo qualcosa di simile o diverso”.

Un percorso di risalita che Frances Bean Cobain ha condotto in silenzio e nel pieno riserbo, senza mai cedere alla tentazione dell'eccesso e dell'autodistruzione, che l'ha accompagnata verso la scelta di essere presente a se stessa. La migliore decisione della sua vita, come lei stessa ha sottolineato, la necessità di prendersi cura del suo corpo e della sua anima. Una continua evoluzione ricca di emozioni contrastanti, che la mostrano nella sua essenzialità e purezza, sorretta da gratitudine, amore e consapevolezza del percorso intrapreso.