Francesca Cipriani dice no alla plastic tax: "Se vale anche per le protesi faccio la rivoluzione"

Francesca Cipriani è stata ospite dello storico programma radiofonico Un giorno da pecora e ha commentato, a modo suo, la proposta di legge denominata plastic tax. Una rimostranza tra il serio e il faceto che, secondo lei, potrebbe vederla in qualche modo coinvolta, così come altre tantissime italiane. Perché?

È lei stessa a spiegare il motivo della sua “lotta” contro la plastic tax: “ Se la plastic tax valesse anche per la plastica utilizzata nella chirurgia estetica scenderei subito in piazza a protestare, farei la rivoluzione. Non deve proprio succedere, dopo le merendine anche questa tassa assurda? ” Francesca Cipriani è nota per il suo fisico bombastico, frutto di numerosi interventi di mastectomia additiva per raggiungere una taglia di reggiseno plus-size. L'ex concorrente del Grande Fratello, ora opinionista e inviata dei salotti Mediaset, pare sia arrivata alla nona misura e fino a qualche mese fa si diceva intenzionata ad aumentare ancora.