Francesca Cipriani: "No tassa sulle merendine, ne mangio troppe!"

Francesca Cipriani, ex pupa de La Pupa e il Secchione, torna a far parlare di sé. Infatti, la bionda esplosiva ha rilasciato una dichiarazione durante una recente intervista nel programma Un giorno da pecora, su Rai Radio1, talmente estrema da mobilitare il pubblico.

Dapprima la Cipriani ha voluto sottolineare la sua simpatia per il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, tanto da arrivare a sostenere: “Non l’ho mai visto dal vivo, ma lo stimo e mi piacerebbe conoscerlo. È un uomo con gli attributi, è affascinante sicuramente, ha una personalità vera” .

Subito dopo, però, Francesca ha detto la sua lamentando una certa indignazione a causa di alcune riforme prese in considerazione dal nuovo Governo giallo-rosso. Francesca Cipriani è netta, rivelando la sua non indifferente passione per cibo: “Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più. Tasse sulle merendine? No, assolutamente, no. Io mangio tante merendine e dico assolutamente no: le merendine sono il profumo della vita. Il mio mito Salvini? Deve tornare, sicuramente, altrimenti l’Italia farà una brutta fine. Si deve imporre. Ci vorrebbe una rivoluzione, le persone dovrebbero scendere in piazza e io sono pronta a farlo” .

Che dire, dobbiamo forse aspettarci un’ascesa al potere parlamentare della stessa Cipriani?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?