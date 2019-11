Francesca Cipriani, nuovo intervento al lato b: "Mi sono rimpolpata"

Ospite di Mattino Cinque, Francesca Cipriani ha presentato il suo nuovo lato b, fresco di un recentissimo nuovo intervento per aumentarne le dimesioni: "Mi sono rimpolpata".

Nel salotto di Federica Panicucci si parla dei nuovi canoni estetici e dell'ultima moda della donna col fisico "a clessidra". Come esempio vivente di questo nuovo trend viene introdotta in studio Francesca Cipriani, una vera e propria guinness woman dei ritocchini per rendere più generose le forme. In studio anche il dottor Giacomo Urtis che ha eseguito l'ultima operazione sul lato b della showgirl e che ci tiene a puntualizzare che non si tratta di un vero e proprio intervento, bensì di un ritocchino.

Francesca Cipriani è raggiante per questo suo nuovo traguardo estetico ed esprime la sua soddisfazione: "Sono tutta rimpolpata". La donna mostra le sue forme, sempre più generose, alla telecamera ed esclama: "Sono una vera portaerei, olè! Sono molto felice". Il nuovo intervento è fresco e la Cipriani afferma di provare un lievissimo fastidio quando si siede, e il dottor Urtis precisa che si tratta di un intervento non chirurgico, ma solo di iniezioni che servono ad aumentare il volume del lato b e a rimodellarlo e sollevarlo.

"I glutei prorompenti sono un sogno", afferma Francesca Cipriani soddisfatta per il suo ultimo ritocchino. L'esuberante showgirl, però, si mostra più polemica nei confronti di un precedente intervento eseguito con un altro chirurgo: "Giacomo usa prodotti che in Italia possono entrare, qualche anno fa mi sono stati messi dei filler illegali per cui ho rischiato anche la morte, una specie di plastica usata per fare le lampadine". "Per fortuna sono viva e sono salva", aggiunge tormentata la ragazza.

Il dibattito si infiamma nel momento in cui vengono analizzati i motivi per cui si arriva a sottoporsi ad interventi estetici: per piacere agli altri o per piacersi? Francesca Cipriani non ha dubbi: "Io se mi rifaccio qualcosa, lo faccio solo ed esclusivamente per me stessa, non per qualcun altro". "Durante l'adolescenza ho sofferto come un cane bastonato, non uscivo di casa perché ero vittima di bullismo ed ho pensato di uccidermi; adesso per me questa è una rivincita. Sono felice e voglio vedermi bella", aggiunge la Cipriani in un crescendo di drammaticità.

Francesca sostiene che ora il suo lato b è arrivato a misurare oltre 100 centimetri e non nasconde che vorrebbe aumentarlo ancora; la showgirl lascia trapelare la stessa intenzione anche per quanto riguarda il seno ma giura che, almeno per il momento, non sono previsti ulteriori interventi. Gli ospiti in studio, però, mormorano e sembrano convinti che qualche nuovo ritocchino arriverà presto.

