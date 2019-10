Francesca Cipriani: "Sono stata male, ho visto la morte in faccia"

In collegamento con Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani ha raccontato a Barbara d’Urso di essere stata molto male a causa di un virus gastrointestinale che le ha fatto “vedere San Pietro con le chiavi in mano”.

“ Francesca, cosa è successo? ”, ha domandato la conduttrice di Canale 5 alla sua ospite, che non ha esitato ad iniziare a snocciolare i dettagli del suo malessere. “ Barbara, ho toccato il fondo, sono stata davvero molto male – ha iniziato a raccontare la Cipriani, recentemente colpita da un virus che ha richiesto l’intervento di medici - . Hanno chiamato l’ambulanza, non riuscivano a prendermi la vena e mi hanno dovuto portare al pronto soccorso per una notte ”. “ Ho visto davvero San Pietro che mi voleva dare le chiavi – ha ironizzato Francesca - . Ma gli ho detto di aspettare un attimo ancora... ”.

Le risate in studio non si sono trattenute e Barbara d’Urso ha lanciato il video registrato dalla Cipriani mentre era in ospedale. “ Guardatela come è dimagrita ”, ha commentato sorniona la conduttrice mentre Francesca le faceva eco e ammetteva di aver perso “tre chili in una notte" tanto che "alla fine mi erano rimaste solo le tette”. Dopo aver spiegato di aver avuto un forte virus dovuto a cause ancora sconosciute, però, la showgirl si è lamentata con l’ospedale che l’ha ospitata: “ Non è possibile che nel 2020 non ci sia campo per i cellulari: questa, per me, è una cosa abbastanza grave. Mia madre è stata malissimo perché non riusciva a mettersi in contatto con me! ”.

Non tutti, però, hanno apprezzato la polemica della bombastica showgirl e, alcuni ospiti di Pomeriggio Cinque, non hanno esitato a mettere in dubbio che quanto accaduto alla Cipriani sia stato architettato ad arte per un po’ di visibilità.