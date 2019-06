Francesca Cipriani: "Walter Nudo è gay, è fidanzato con un ragazzo"

Per Francesca Cipriani, il rifiuto da parte di Walter Nudo è stata una vera e propria delusione e, ospite di Live- Non è la d’Urso, la showgirl ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti dell’ex concorrente del Gf VIP.

L’amore della Cipriani per Nudo è scoppiato durante la partecipazione di quest’ultimo all’edizione Vip del reality show. Più volte, nei salotti di Barbara d’Urso, lei aveva raccontato di essersi innamorata di Walter semplicemente attraverso ciò che vedeva dal piccolo schermo ma, quando lui è uscito dalla Casa, Francesca è rimasta profondamente delusa dal suo atteggiamento. Walter, infatti, non ha mai risposto ad un messaggio che gli ha inviato e, da quell’episodio, l’amore della Cipriani per Nudo si è trasformato in rabbia e disgusto.