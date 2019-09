Francesca De André accusa la sorella Fabrizia: "Il tradimento di Giorgio architettato da lei e D'Anelli"

La partecipazione di Francesca De André a Domenica Live è stata una serie di colpi di scena ed importanti rivelazioni: secondo quanto scoperto dopo l’uscita dal Grande Fratello, il tradimento di Giorgio Tambellini sarebbe stato organizzato proprio dalla sorella Fabrizia con la complicità di Biagio D’Anelli.

Com’è noto a chi ha seguito le vicende della Casa di Canale 5, fu proprio la sorella della De André a starle vicino quando Francesca venne messa al corrente di essere stata ingannata dal suo uomo, fotografato insieme ad una bionda – e poi una mora – in atteggiamenti intimi. I due si lasciarono davanti alle telecamere del Grande Fratello e fu Fabrizia De André a stare vicino alla sorella consolandola nei momenti di maggiore sconforto. A distanza di tempo dall’accaduto, Francesca è tornata nel salotto di Domenica Live insieme a Giorgio Tambellini con il quale ha deciso di riallacciare i rapporti alla luce di ciò che ha scoperto.