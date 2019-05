Gf, Fabrizia De André sostiene la sorella Francesca: “Piccola anima fragile”

La settima puntata del Grande Fratello 16 è stata una delle più dure per Francesca, che ha avuto modo di essere supportata dalla sorella Fabrizia De André e dall’amico Gennaro Lillio.

Fabrizia, infatti, è entrata nella Casa per comunicare alla De André, impegnata nel reality show, che il fidanzato Giorgio Tambellini l’ha tradita e che ha deciso di lasciarla attraverso un post pubblicato su Instagram. Una dura botta per Francesca, che ha pianto disperata per l’intera diretta del Grande Fratello 16 pensando anche di uscire dalla Porta Rossa per risolvere personalmente i suoi problemi sentimentali.