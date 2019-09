Francesca De André corteggiata dal suo ex: lui le ha scritto una lettera

Francesca De André è nuovamente single. La relazione tra lei e Gennaro Lillio è finita circa un mese fa, e il suo ex Giorgio Tambellini è tornato alla carica. La nipote del celebre Faber non ha ancora ceduto al suo corteggiamento, ma lui non si darà per vinto fin quando non l’avrà riconquistata. Per farlo ha deciso anche di scriverle una lettera, pubblicata sul settimane Di Più, in cui le chiede scusa per il tradimento.

“Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo – ha scritto nella lettera Giorgio Tambellini-. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato ”.

A creare questa “confusione” sarebbero state le immagini che ritraevano Francesca De André e Gennaro Lillio all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Fin da subito i due ragazzi hanno mostrato una certa intesa e complicità, che aveva fatto ingelosire l’ex fidanzato. Il timore di poter essere tradito l’ha portato a “giocare d’anticipo”, ma ha giurato che “ con quella ragazza c’è stato solo un bacio ”.

Nella lettera ha anche detto che Gennaro Lillio non è l’uomo adatto per la sua Francesca: “ Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell’allegria, della follia ”.