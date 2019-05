Gf, Francesca de André e Gennaro Lillio si baciano. Ma è tutto un gioco

Il Grande Fratello ha messo alla prova i suoi concorrenti con un gioco: baciarsi ogni volta che lui lo richiederà. Così, sulle note di una canzone d’amore, Francesca de André e Gennaro Lillio sono stati costretti a darsi un bacio.

Dopo una iniziale titubanza della ragazza, che ha sperato – invano - che i baci richiesti non dovessero essere necessariamente sulle labbra, il gioco è partito e nella Casa di Cinecittà sono iniziati i primi approcci tra i concorrenti. “ Franci, cinematografico vuol dire che deve essere passionale ”, le ha fatto presente Kikò Nalli, consapevole che la coinquilina iniziava a temere un avvicinamento con Gennaro Lillio, il compagno di avventura nei confronti del quale ha fatto un passo indietro dopo il confronto in diretta tv con il fidanzato, Giorgio Tambellini.

Così, sulle note di una canzone d’amore mandata in diffusione dal Grande Fratello, Francesca De André e Gennaro Lillio si sono scambiati un tenero bacio. Nulla di passionale o di troppo spinto, come si apprende dagli utenti della rete che seguono costantemente le vicende della Casa di Canale 5, ma un approccio che potrebbe lasciar presagire una sorta di riavvicinamento tra i due. Il bacio tra la De André e Lillio, tuttavia, non è stato l’unico: l’amore ha preso il sopravvento tra le mura del reality show e i baci appassionati tra i concorrenti non si sono fatti attendere. Tra tutti, Gianmarco Onestini si è distinto per la passionalità con cui ha affrontato il gioco e Valentina Vignali non ha esitato a tesserne le lodi: “Che passione Onestini!”.