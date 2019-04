Gf, flirt hot in diretta: "Basta! Se continui finiamo a letto insieme"

Complice qualche bicchiere di vino e un party scatenato in casa sulle musiche degli ultimi successi dance Erica Piamonte e Francesca De Andrè ieri sera si sono di nuovo baciate. Alla francese, appassionatamente. Era quasi notte fonda quando i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di godersi tutti insieme il sabato sera con una festa a tema texano organizzata dagli autori.

Le due si sono cercate nel gruppo, hanno ballato e flirtato insieme fino a lasciarsi andare più volte a un tenero scambio di effusioni davanti a tutti.

Questa volta non c’entra la penitenza durante il gioco della bottiglia. A quanto pare c’è grande attrazione fisica tra le due tanto che dopo l’ultimo bacio, quello più intenso in giardino, Francesca De Andrè ha esclamato: “ Erica vai via perché non ce la faccio, vai via. Erica te lo giuro se continui finiamo a letto insieme! ”.

Se Erica è single e pare aver messo gli occhi sulla De Andrè da quando è entrata nella casa del Grande Fratello, Francesca, che ha fatto coming out come bisessuale già anni fa, ha però un fidanzato che l’attende fuori dalla casa e a cui dice di essere molto legata.

Riuscirà a resistere alla corte della toscana?



