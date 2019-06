Francesca De André massacrata dai social: "Smettila di imitare Taylor Mega"

Nonostante sia passato quasi un mese dalla fine dell’ultima edizione de “il Grande Fratello”, Francesca De André, considerata la “bulla“ della Casa, fatica a scrollarsi di dosso questa etichetta e ogni volta che si affaccia sui social, soprattutto su Instagram, i follower che la seguono si rivelano essere degli hater che non le perdonano il comportamento tenuto nel reality dove è stata uno dei personaggi più discussi e criticati.

Nell’ultimo scatto pubblicato sul social posa in reggiseno e slip neri, sdraiata sensualmente in un letto sfatto, come una vera diva, e nella didascalia a corredo della sexy immagine scrive: “ L’arte del saper vivere consiste nell’avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte ”.

Nemmeno il tempo di postare questo scatto che la De André è subito stata presa di mira da utenti che è dai tempi della Casa del “Grande Fratello” che vogliono farle sapere cosa pensano di lei.

Il paragone con Taylor Mega sembra quasi inevitabile. In tanti l’accusano di imitarla, malamente, e le scrivono, commentando la sua didascalia: “ Ma smettila con questa storia del passato e di quello che hai passato. Sei cattiva, arrogante e fai schifo. Puoi pubblicare e scrivere cattiverie su Taylor ma sappi che è lei la ragazza dei sogni di Gennaro e tu a fianco a lei vali 0 ”, e “ sciacquati la bocca quando parli di Taylor! ”, mentre altri, ironicamente la invitano a continuare a imitare la bionda influencer, se non altro perché così “ ci facciamo due risate tutti i giorni ”.

Se in pochissimi la difendono e credono sia davvero innamorata di Gennaro Lillio, in tanti invece le ricordano “ la cafonaggine che ti distingue ” e la definiscono “ una coatta con un linguaggio da scaricatore di porto ” che “ sfrutta troppo il cognome che porta ”, un cognome che, scrive un altro utente, “ per quanto mi riguarda associo solo al grande Faber ”.